Haalt Pedro Sanchez de lont uit het Catalaanse kruitvat?

Dat het zo'n vaart zou lopen, had Mariano Rajoy niet verwacht. Hij voelde zich persoonlijk niet verantwoordelijk, zei hij. Maar de veroordeling van vooraanstaande leden van zijn Partido Popular (PP) in een forse corruptiezaak, waarbij ook de partij zelf garen spon, liet hem struikelen. Tegelijk deed ook zijn koppige houding tegenover het Catalaanse streven naar zelfstandigheid hem de das om: Catalaanse nationalisten leverden de stemmen die de vertrouwensmotie van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez in het parlement over de streep trok. 'We...