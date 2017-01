Guy Verhofstadt stelt zich officieel kandidaat voor voorzitter van Europees Parlement

Oud-premier Guy Verhofstadt heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. 'In deze onzekere, turbulente tijden, op een moment dat Europa wordt bedreigd door nationalisten en populisten, hebben we nood aan visionairs, bruggenbouwers en compromiszoekers. En ik wil één van hen zijn', zo kondigde de liberale fractieleider vrijdag zijn kandidatuur aan in een videoboodschap op zijn Facebookpagina.

Het Europees Parlement kiest op dinsdag 17 januari een opvolger voor de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz. In 2014 hadden de traditionele pro-Europese politieke families afgesproken dat een EVP'er het tweede deel van de legislatuur de voorzittershamer zou overnemen, maar de socialisten en liberalen hebben dat akkoord in de prullenmand gegooid omdat de EVP met Jean-Claude Juncker en Donald Tusk intussen ook de twee andere Europese instellingen leidt.

Schaduwkandidaat

De voorbije weken hebben de sociaaldemocraat Gianni Pittella en de EVP'er Antonio Tajani zich al in de race om het voorzitterschap gegooid. De twee Italianen zijn de kandidaten van de twee grootste fracties, maar Verhofstadt kan zich als compromiskandidaat profileren.

Verhofstadt was al een tijdje schaduwkandidaat. Met zijn videoboodschap, waarin hij zich presenteert als een politicus die passie met pragmatisme en compromisbereidheid combineert en in België zowel met christendemocraten, groenen als sociaaldemocraten heeft geregeerd, stapt Verhofstadt nu ook officieel in de race. Hij is overigens niet de enige Belgische kandidaat. Namens de conservatieve ECR-fractie doet Helga Stevens (N-VA) een gooi naar de functie.