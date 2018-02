Guy Verhofstadt: 'Je voelt dat Europa aan populariteit wint'

Verhofstadt voorspelt dat er binnen tien tot vijftien jaar een nieuwe generatie Britse politici opstaat die weer willen toetreden tot de EU. Tot die tijd zal de relatie tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk lijken op een handelsrelatie zoals de EU die met Canada of de VS heeft. 'In een ideale situatie blijven de Britten in de eenheidsmarkt. Maar dan moeten ze ook het vrij verkeer van personen aanvaarden. Dat willen ze niet.'

Over zijn rol als onderhandelaar namens het Europees Parlement zegt Verhofstadt: 'Voor ons staat centraal: de rechten vrijwaren van de drie miljoen Europeanen die in GrootBrittannië werken en van de anderhalf miljoen Britten die in Europa werken. Zij mogen geen nadeel ondervinden van de brexit.'