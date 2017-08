Guterres roept Libië op kwetsbaarste vluchtelingen vrij te laten

Hij noemt in het bijzonder zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen en kinderen die afgescheiden werden van hun ouders. Dat is maandag te lezen in een rapport waarin de vele mensenrechtenschendingen in het land aangekaart worden.

"Vluchtelingen zijn nog altijd slachtoffer van het extreem geweld van mensensmokkelaars, leden van gewapende groepen en de veiligheidsdiensten", aldus Guterres in dat rapport, die verwijst naar dwangarbeid, willekeurige opsluitingen en verkrachtingen. Vertegenwoordigers van de VN in Libië bezochten voor dat rapport vier detentiecentra "waar duizenden vluchtelingen willekeurig worden opgesloten voor lange periodes zonder mogelijkheid om zich juridisch te verzetten tegen hun opsluiting". Een van de grootste centra in Tripoli, Mitiga, konden de onderzoekers niet bezoeken.

De VN blijft geloofwaardige berichten ontvangen over mishandelingen en seksueel geweld in de detentiecentra. De VN-mensen voerden hun onderzoek van april tot augustus. "In die periode begingen alle partijen in het conflict mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht".

Guterres hoopt midden september, in de marge van de jaarlijkse algemene vergadering van de VN, een vergadering te kunnen beleggen "op het allerhoogste niveau" met vertegenwoordigers van de Libische autoriteiten.