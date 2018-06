Grote meerderheid van Algemene Vergadering VN veroordeelt Israëlisch geweld

De stemming kwam er op aandringen van de Arabische bondgenoten van de Palestijnen. Een Amerikaans amendement tegen Hamas werd weggestemd.

De resolutie die Israël veroordeelt, kreeg 120 stemmen van de 193 voor, terwijl 8 landen tegen stemden en 45 zich onthielden. Ze was grotendeels dezelfde als de ontwerpresolutie van Koeweit waartegen de Verenigde Staten twee weken geleden nog hun veto hadden gesteld in de Veiligheidsraad.

De tekst eist, na het geweld in de Gazastrook waarbij Israëlische soldaten tientallen Palestijnen doodschoten, de bescherming van Palestijnen in de enclave en op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Dat ze nu door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, is eerder symbolisch. In tegenstelling tot stemmingen van de Veiligheidsraad, hebben resoluties van de Algemene Vergadering geen juridische kracht.

Volgens de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley, was het ontwerp 'erg eenzijdig'. De Verenigde Staten dienden daarom een amendement in waarin Hamas, de islamistische beweging die de plak zwaait in de Gazastrook, wordt veroordeeld. Dat behaalde echter niet het nodige aantal stemmen om goedgekeurd te worden.