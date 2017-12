'Grootste betoging tegen regering sinds 2009 in Iran'

Donderdag al waren honderden mensen op straat gekomen in de noordoostelijke stad Mashhad - na de hoofdstad Teheran de op een na grootste van het land - om te protesteren tegen de stijgende prijzen. Zo is volgens nieuwszender BBC World de prijs van eieren in een week tijd verdubbeld.

Tegen regering

Vrijdag breidde het protest zich uit naar onder andere Rasht in het noorden, Kermanshah in het westen, Zahedan in het oosten, de heilige stad Qom en ook Teheran.

Tientallen filmpjes gezien uit Iran, massale protesten op straat in de steden Esfahan, Ahvaz, Qom (heilige stad voor Shia Islam), Sari, Hamedan, Kermanshah, Qazvin, Zahedan, Rasht en Khorramabad. Ongetwijfeld ook in andere steden. — Bilalski (@Bouf036) December 29, 2017

Correspondenten zeggen dat het intussen om de grootste golf van protest in Iran gaat sinds dat van na de gecontesteerde presidentsverkiezingen van 2009.

Er worden slogans geroepen tegen de regering van president Hassan Rohani en de geestelijke leiders van het land. Volgens persagentschap Reuters heerst er onder de betogers ook onvrede over corruptie en over de hoge kostprijs van de betrokkenheid van de islamitische republiek in regionale conflicten zoals Syrië en Irak. Ook eisen betogers de vrijlating van politieke gevangenen.

Opstootjes

Verschillende media berichten over tientallen arrestaties in onder andere Teheran, Kermanshah en Mashhad. Op de sociale media circuleren beelden van opstootjes tussen de veiligheidsdiensten en betogers in onder andere Kermanshah.

Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten tegen 'onwettige bijeenkomsten' wordt op de sociale media opgeroepen om massaal op straat te komen.

Iranian police beating protesters in #Kermanshah on Friday.

The central subjects of protest are soaring prices and widespread corruption but videos widely shared on social media show chants like "death to the dictator" and "down with Rouhani."#Iranprotests #TwitterKurds pic.twitter.com/codSmSSM3o — Ava Homa (@AvaHoma) December 29, 2017