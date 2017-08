Grootschalige militaire oefening in Venezuela na dreigement Trump

'Ik heb de generale staf van de strijdkrachten het bevel gegeven om een nationale oefening te organiseren, civiel en militair', zo kondigde Maduro aan op een bijeenkomst van zijn aanhangers voor het presidentiële paleis in de hoofdstad Caracas. Tienduizenden soldaten en burgers zullen deelnemen aan de oefeningen, die plaatsvinden op 26 en 27 augustus. Maduro vroeg zijn landgenoten om zich voor te bereiden om 'de vrede te verdedigen, met tanks, vliegtuigen en raketten'.

Het linkse staatshoofd, dat wordt geconfronteerd met een diepe economische crisis en een protestgolf die de voorbije vier maanden al 125 mensenlevens eiste, verzekerde zijn aanhang dat het land 'de militaire dreiging van het Noord-Amerikaanse imperialisme' zal overwinnen.

Pence: 'Venezuela glijdt af naar dictatuur'

De reeds gespannen verhoudingen tussen Venezuela en de Verenigde Staten zijn nog verslechterd sinds Trump vorige week liet verstaan dat een militaire interventie tot de mogelijkheden behoort om de crisis in Venezuela op te lossen. Het dreigement versterkte niet enkel de anti-Amerikaanse retoriek in Caracas, maar zorgde ook voor kritiek in tal van andere Zuid-Amerikaanse landen.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence maakt momenteel een rondreis in de regio. Zondag nog verklaarde hij vanuit Colombia dat 'Venezuela afglijdt naar een dictatuur' en dat de VS niet werkloos zullen toekijken wanneer het land implodeert en de regionale veiligheid in gedrang brengt. Wel beklemtoonde de vicepresident dat Washington een vreedzame oplossing verkiest.