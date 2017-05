Groot-Brittannië verlaagt terreurdreigingsniveau

Het terreurdreigingsniveau in Groot-Brittannië is van "kritiek" naar "ernstig" verlaagd, zo heeft premier Theresa May zaterdag gezegd na crisisberaad met deskundigen. "Het land moet evenwel waakzaam blijven", voegde May eraan toe.

Na de aanslag in Manchester werd het terreuralarm naar het hoogste niveau gebracht, voor het eerst in bijna elf jaar. Het analysecentrum JATC (Joint Terrorism Analysis Centre) van de geheime dienst MI5 nam de beslissing omdat het een nieuwe aanslag op korte termijn mogelijk achtte. In JTAC zitten deskundigen van de regering, de politie en veiligheidsdiensten samen.

De politie van Manchester heeft zaterdag wel een kleine zone van de stad ontruimd in verband met de terreuraanslag van maandagavond. Het gaat om een "veiligheidsmaatregel", twitterde de politie zaterdagmorgen.

In Groot-Brittannië zijn voor het verlengde weekend meer dan duizend gewapende politieagenten op de been om grote bijeenkomsten te beveiligen. Ook het openbaar vervoer wordt scherper bewaakt. De politie wordt ondersteund door militairen. In het landt geldt het hoogste terreurdreigingsniveau.

Een van de grote evenementen dit weekend is de finale van de FA-Cup tussen de voetbalclubs FC Arsenal en FC Chelsea. Voor de wedstrijd worden zaterdagavond meer dan 80.000 toeschouwers verwacht, onder wie prins William en Labour-leider Jeremy Corbyn.

Zondag is er in Manchester een groot loopevenement dat ook veel toeschouwers zal trekken. Uit solidariteit met de slachtoffers van de terreuraanslag hebben veel Britten zich een tattoo van een bij laten zetten, het symbool van Manchester. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aanslag. De organisatoren hopen op 50.000 pond