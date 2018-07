Groot-Brittannië en Verenigde Staten willen 'ambitieus' handelsakkoord

Volgens May moet de financiële dienstverlening een belangrijk luik van het akkoord worden. Met Wall Street in New York en de Londense City beschikken beide landen over een belangrijk financieel centrum.

Eerder had Trump in een interview met de tabloid The Sun felle kritiek geuit op de brexit-strategie van May. Haar plan voor een zogenaamde zachte brexit met nauwe handelsbanden met de Europese Unie zou volgens de president 'allicht een einde maken aan een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten'.

In Chequers nam Trump gas terug. 'Wat jullie ook doen, het is goed voor ons, zolang je maar handel kan voeren met ons', aldus de Amerikaan, die verzekerde dat hij met May geen enkel meningsverschil heeft over het Britse vertrek uit de Europese Unie.