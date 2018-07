Groot-Brittanië beschuldigt Rusland na tweede aanval met zenuwgif

Het incident vond dit weekend plaats in de Engelse gemeente Amesbury. De slachtoffers zijn volgens de politie een 45-jarige man en 44-jarige vrouw. De vrouw was eerst in elkaar gezakt, later moesten de hulpdiensten ook de man naar het ziekenhuis brengen. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze kwamen in aanraking met novitsjok, hetzelfde gif dat ook de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in maart vergiftigde. Dat gebeurde in Salisbury, dat naast Amesbury ligt.

Groot-Brittanië wijst met de vinger naar Rusland. Londen vermoedt dat Moskou achter de aanval op de Skripals zit. Novitsjok werd in de vroegere Sovjet-Unie geproduceerd. 'Het is tijd dat de Russische staat exact uitlegt wat er gebeurd is', zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid in het Britse parlement. 'Dit is geen ruzie met het Russische volk. Het zijn de acties van de Russische regering die onze veiligheid en die van de internationale gemeenschap in blijven ondermijnen.'

Theresa May is erg ongerust over het nieuwe incident. Haar gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. 'Het is erg verontrustend om te zien dat twee nieuwe mensen vergiftigd zijn met novitsjok. Ik weet dat de politie hemel en aarde beweegt om te onderzoeken wat er gebeurd is', aldus de Britse premier donderdag tijdens haar bezoek aan Berlijn.

De Russen zeiden donderdag dan weer dat ze geen informatie hebben over een nieuwe vergiftiging. Moskou dringt er bij de Britse politie op aan om geen 'vuile politieke spelletjes te spelen'.

'De Britse politie kan beter met ons samenwerken om dit te onderzoeken', benadrukt Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. 'De regering van Theresa May en haar vertegenwoordigers moeten zich verontschuldigen voor alles wat ze hebben aangericht, zowel aan Rusland als de internationale gemeenschap.'