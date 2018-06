Griekse premier Tsipras overleeft motie van wantrouwen over naam Macedonië

De conservatieve oppositiepartij Nea Dimokratia (ND) had de motie van wantrouwen donderdag ingediend. Ze was van mening dat de regering onder Tsipras geen meerderheid heeft in het parlement om een akkoord met de regering in Skopje te ondertekenen waarmee de al 27 jaar aanslepende ruzie over de naam tussen Griekenland met zijn noordelijke buur Macedonië moest bijgelegd worden.

Met dit resultaat wordt zondag in het Macedonisch-Griekse grensgebied aan het Prespameer het door Tsipras als 'historisch' omschreven regio akkoord door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide buurlanden ondertekend. Dat deelde de regering in Athene mee.

Macedonië zal zich voortaan Noord-Macedonië noemen en verklaren dat deze naam niets met het hellenistische Macedonië uit de antieke oudheid heeft te maken. Als tegenprestatie wil Athene de weg vrijmaken voor Macedonië om toe te treden tot de NAVO en de EU-toetredingsonderhandelingen -onder zijn nieuwe naam- voort te zetten.