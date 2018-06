Griekse oppositie dient motie van wantrouwen tegen premier Tsipras in

Mitsotakis zei tegen het parlement dat de motie 'tegen de regering' in de namiddag wordt ingediend, na een laatste stemming over een pakket maatregelen die schuldeisers de Europese Unie en het IMF van het land eisen. 'We zullen zien of er een meerderheid te vinden is voor het akkoord dat premier Tsipras en Zoran Zaev, de premier van Macedonië, dinsdag sloten', zei Mitsotakis. Hijzelf verwerpt dat 'slecht akkoord' over de nieuwe naam van Macedonië, en meent dat er geen meerderheid voor te vinden is in het parlement.

De leider van de conservatieve partij Néa Dimokratía wil zo de eenheid binnen de regering testen, die al een deuk heeft gekregen omdat de minister van Defensie, Panos Kammenos, tegen de deal over de nieuwe naam gekant is. Vanaf het moment dat het compromis aangekondigd werd, noemde Mitsotakis het een 'slecht akkoord'. 'We gaan de Grieken niet verdelen om de Skopianoi (de naam die de Grieken gebruiken voor de Macedoniërs, red.) te verenigen', zei hij in het parlement.