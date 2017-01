Griekenland zal Turkse soldaten niet uitleveren die mogelijk deelnamen aan staatsgreep

Acht Turkse militairen die in Griekenland asiel hadden aangevraagd, mogen van het Griekse hooggerechtshof niet uitgeleverd worden aan hun vaderland. De rechters, die met hun oordeel het federaal parket volgden, pleitten tegen de uitlevering omdat de mannen in Turkije mogelijk geen eerlijk proces wacht of gefolterd kunnen worden, klonk de argumentatie van het parket. Bovendien zou een uitlevering niet verenigbaar zijn met de Europese conventie van de mensenrechten.

De twee majoors, vier kapiteins en twee onderofficieren waren midden juli 2016 tijdens de mislukte staatsgreep in Turkije met een helikopter naar Griekenland gevlucht en hadden daar asiel aangevraagd. Sindsdien eist de regering in Ankara de uitlevering van de veronderstelde putschisten.

De militairen zegden dat ze niets met de couppoging te maken hadden. Ze zijn piloten van zoek- en reddingshelikopters. Toen hun basis door burgers en politieagenten werd beschoten, vreesden ze voor hun leven en namen de vlucht. In hun vaderland werden de acht een tijd geleden al zonder enige vorm van verhoor schuldig bevonden.

Voor Griekenland ligt het thema gevoelig. Ankara had met klem aangedrongen op hun uitlevering en gezegd dat een weigering de betrekkingen tussen beide landen onder druk kan zetten.