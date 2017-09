Griekenland kan in 2018 zonder financiële steun verder, belooft premier Tsipras

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft aan de bevolking beloofd dat Griekenland in 2018 niet meer afhankelijk zal zijn van internationale financiële steun. Verwacht wordt dat de Griekse economie met 2 procent zal groeien volgend jaar. Dat zal voor fiscale ruimte zorgen die de belastingen kan doen dalen. Tsipras beloofde in de noordelijke stad Thessaloniki dat de focus vooral op de arbeiders, kleine ondernemingen en de Griekse jongeren zal liggen, weet persagentschap Reuters.

Tsipras sprak op de opening van de jaarlijkse internationale handelsbeurs in Thessaloniki. De premier van de linkse regering onder leiding van Syriza zei dat Griekenland 'na acht jaar zonder steunpakketten en de verstikkende controle' zal verder kunnen. 'Dat is ons doel', aldus Tsipras.

Het huidige pakket steunmaatregelen bedraagt 86 miljard euro en verloopt volgend jaar. Sinds 2010 kreeg Griekenland al ongeveer 260 miljard euro aan steun uit de eurozone en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). In ruil moesten de verschillende Griekse regeringen drastisch besparen. Dat is ten koste gegaan van tienduizenden jobs. De werkloosheid in Griekenland bedroeg in juni van dit jaar nog 21,2 procent.

Maar de verwachtingen zijn dat de Griekse economie in 2018 met 2 procent zal aantrekken. Tsipras hoopt die economische groei aan te wenden om de tewerkstelling te bevorderen en de braindrain tegen te gaan. De Griekse premier wil dit doen door subsidies uit te trekken voor bedrijven die jonge werknemers aannemen.