Griekenland gaat 1.500 vluchtelingen van Duitsland overnemen

'In de eerste helft van dit jaar waren er uit Duitsland 1.500 opnamevragen, en die zullen aanvaard worden', aldus de minister tijdens een persconferentie. In ruil beloofde Berlijn aan Athene 2.900 kandidaten voor familiehereniging te aanvaarden. De Duitsers stemden al in met 2.000 aanvragen, aldus nog Vitsas.

Duitsland kwam eind juni met Griekenland, maar ook met Spanje, overeen dat vluchtelingen die aan de Duits-Oostenrijkse grens opgepakt zullen worden, teruggestuurd kunnen worden als ze in een van die twee landen al geregistreerd werden.

In afwachting van de langverwachte hervorming van het Europees asielsysteem hebben zulke akkoorden als doel 'een Europese oplossing te vinden om de migratiestroom te beheren en eenzijdige handelingen te beperken', aldus nog Vitsas.

De Duitse bondskanselier Merkel beloofde zulke akkoorden met andere landen van de Europese Unie af te sluiten, om zo haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer te overtuigen af te stappen van zijn plannen. De CSU'er wilde vanaf begin juli eenzijdig beginnen met het terugsturen van alle vluchtelingen die al in een ander EU-land geregistreerd stonden.