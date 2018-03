Grieken komen met 5 nieuwe landsnamen voor buurland

Het heeft vijf alternatieve namen voor het land voorgesteld, telkens een combinatie met "Macedonië" erin. De Grieken willen niet dat het land dezelfde naam aanneemt als hun provincie Macedonië.

De naamskwestie leidt al bijna dertig jaar tot spanningen tussen Athene en Skopje. Het land Macedonië wordt onder die naam erkend door landen als de Verenigde Staten, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, maar Griekenland en de meeste andere Europese landen blijven het hebben over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Griekenland vreest dat het voormalige Joegoslavische land op termijn ook de gelijknamige Griekse provincie zal claimen als het officieel als Macedonië wordt erkend. Daarnaast hekelen de Grieken dat Macedonië aanspraak maakt op hun rijke geschiedenis, met name door Alexander de Grote te verheerlijken. In dat verband heeft Macedonië onlangs al zijn grootste luchthaven en een snelweg herdoopt om de gemoederen te bedaren. Beide waren vernoemd naar Alexander De Grote.

Nu komen de Grieken met vijf voorstellen op de proppen om Macedonië een voor hen aanvaardbare naam te geven: Opper Macedonië, Nieuw Macedonië, Noord Macedonië, Vardar Macedonië en Macedonië-Skopje. Zo'n oplossing zou wel betekenen dat Macedonië zijn grondwet moet herzien, aldus de Grieken. Probleem daarbij is dat de regering in Macedonië niet over de parlementaire meerderheid beschikt die nodig is om zo'n procedure tot een goed einde te brengen.