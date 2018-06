Grenscrisis VS: Nog ruim tweeduizend migrantenkinderen gescheiden van ouders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft inmiddels ook meer informatie over het proces waardoor kinderen en hun ouders weer bij elkaar kunnen worden gebracht. Nadat president Donald Trump afgelopen week de scheiding van migrantengezinnen stopzette, onder druk van critici in binnen- en buitenland, bleef lang onduidelijk hoe eerder gescheiden gezinnen zouden worden behandeld.

In een persbericht verduidelijkt het ministerie dat kinderen onder de hoede van het ministerie van Gezondheid blijven, totdat duidelijkheid ontstaat over de immigratiestatus van hun ouders. Als zij worden uitgezet, kunnen de ouders kiezen of zij hun kinderen mee terug willen nemen naar hun thuisland. 'Daarbij moet opgemerkt worden dat veel ouders er in het verleden voor kozen om uitgezet te worden zonder hun kinderen', schrijft het ministerie.

Als ouders worden vrijgelaten in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag, kunnen zij een verzoek indienen om herenigd te worden met hun kinderen. Ondertussen krijgen de kinderen minstens twee keer per week de mogelijkheid om met hun ouders te (video-)bellen. Ook kunnen ze in contact komen met andere familieleden die al in de Verenigde Staten wonen.

Het blijft onduidelijk hoe lang het zal duren voordat de resterende families kunnen worden herenigd. Door het grote aantal migranten dat de oversteek naar de VS maakt, is het asielsysteem overbelast. De behandeling van zaken kan daarom lang duren.