Gouverneur Virginia: 'We hebben nood aan echt leiderschap, te beginnen met de president'

McAuliffe haalde afgelopen zaterdag ook al hard uit naar de verantwoordelijken voor "Unite the Right" bijeenkomst in Charlottesville. 'Nazi's ga weg!', zei de gouverneur toen nadat bekendraakte dat naast de 32-jarige vrouw ook twee agenten waren omgekomen in een helikopterongeluk. 'Neonazi's, Klanleden en witte nationalisten kwamen zwaargewapend naar Charlottesville om haat te verspreiden en geweld uit te lokken. Een van hen vermoorde een jonge vrouw in een daad van binnenlands terreur en twee van onze beste officieren kwamen om in een tragisch ongeval terwijl ze de gemeenschap beschermden. Dit had niets te zien met "twee kanten"', steekt McAuliffe van wal.

De gouverneur zegt dat zijn 'gemeenschap en natie nog bekomen van een van de zwaarste uitbarstingen van haat en geweld die we recent hebben ervaren. We hebben nood aan echt leiderschap, te beginnen met de president.'

Het is tijd dat Trump het voorbeeld van leiders in de rest van het land volgt en 'deze mensen en hun daden zonder twijfel of verpinken' veroordeelt. 'Het Amerikaanse volk wil hetzelfde van hun president en wel nu.'