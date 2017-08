Gouverneur van West Virginia stapt over naar Republikeinen

"De Democraten zijn van mij weggegaan", verklaarde Justice tijdens de bijeenkomst in de stad Huntington. "Dus vandaag vertel ik jullie, als inwoners van West Virginia, dat ik jullie niet meer kan helpen als een Democratische gouverneur", vervolgde hij nog. "Daarom zal ik mij morgen als Republikein laten registreren."

Trump had eerder al, in zijn gekende stijl, laten weten dat er op de bijeenkomst in Hungtinton een "heel grote aankondiging" zou volgen.

Justice, die als zakenman een fortuin vergaarde in de landbouw- en mijnbouwsector, was vorig jaar als lid van de Democratische partij tot gouverneur verkozen. Maar hij had eerder al deel uitgemaakt van de Republikeinse partij. Door de overstap van Justice hebben nog maar vijftien van de vijftig Amerikaanse staten een Democratische gouverneur.