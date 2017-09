Google, Facebook en Twitter moeten in VS-parlement uitleg geven over Russische inmenging in verkiezingen

De internetgiganten Alphabet (Google), Facebook en Twitter zijn opgeroepen om zowel in de Senaatscommissie als in de commissie van het Huis van Afgevaardigden te komen getuigen over mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.