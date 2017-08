Golfconflict: Saoedi-Arabië stelt toch grens open voor Qatarese pelgrims

'Qatarese pelgrims zullen Saoedi-Arabië via de grensovergang kunnen betreden om de bedevaart te maken', luidt de mededeling.

De beslissing kwam er na een eerste ontmoeting tussen kroonprins Mohammed ben Salman en een afgevaardigde van de Qatarese regering in Doha sinds de diplomatieke banden tussen beide landen werden verbroken op 5 juni.

Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte beslisten toen om hun grenzen voor Qatar te sluiten en de diplomatieke verhoudingen in de koelkast te steken omdat ze de oliestaat ervan verdenken de financiering van terrorisme toe te laten en in de richting van Iran op te schuiven, de sjiitische grootmacht in een zee van soennitische staten.

Saoedi-Arabië is officieel de Bewaarder van de twee Heilige Moskeeën in Mekka en Medina.