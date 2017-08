'Goed geschiedenisonderwijs laat jonge burgers het lijden voelen van de slaven op Leopolds plantages'

Leopold II was de bebaarde koning die ons land in de negentiende eeuw prestige en welvaart schonk met de uitbuiting van Congo. Daarbij stierven meer dan een miljoen Congolezen als gevolg van geweld, uitputting en ontbering. Ik vraag me af hoeveel landgenoten vertrouwd zijn met die historie, laat staan dat ze begrijpen waarom sommigen nu standbeelden van de vorst weg willen uit het straatbeeld. Even problematisch als de uitbuiting van Congo in het verleden is dat veel mensen zich er vandaag niet meer bewust van zijn dat onze welvaart bloed, zweet en tranen heeft gekost. Dat gebrek aan historisch besef ontneemt hele generaties de terughoudendheid om de welstand te verkwanselen die we te danken hebben aan die offers. Laat de standbeelden dus overeind en leg hun betekenis uit!

