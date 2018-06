Gijzeling in Parijs afgelopen, dader aangehouden

Het gaat om twee mensen die 'veilig en 'wel' zijn. Eén van hen was wel met benzine overgoten, aldus de politieprefectuur. Collomb loofde de professionaliteit van de politiediensten. Die hebben even voor 20 uur het gebouw bestormd. Wat de motieven van de gijzelnemer waren, blijft onduidelijk.

In de vooravond gijzelde de man in Parijs drie mensen, waaronder een zwangere vrouw. Die laatste wist vroegtijdig te ontkomen, zo meldden de Franse media. Volgens de eerste gegevens van het onderzoek zou het om een 'geestelijk gestoorde man' gaan met 'onduidelijke motieven', aldus politiebronnen.

Een van de twee gijzelaars was overgoten met benzine. De gijzelnemer had zich aanvankelijk voorgedaan als een leverancier van maaltijden voorgedaan. Tijdens de onderhandelingen met de Franse politiediensten, vroeg hij om in contact te komen met de Iraanse ambassade om een tekst af te geven en voor te lezen.