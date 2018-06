Gijzeling aan de gang in Parijs

Een gewapende man heeft twee mensen in zijn macht in de rue des Petites Ecuries in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad, aldus de krant Le Figaro.

De krant Le Parisien spreekt over drie gegijzelden, waaronder een zwangere vrouw. Een van hen zou gewond zijn.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek is er in dit stadium geen terroristische achtergrond, melden meerdere media. De gijzeling vindt plaats in een bedrijf, aldus Le Figaro. Radiozender Europe-1 situeert het incident in de hal van een flatgebouw.

Volgens Le Parisien en France Blue Paris zegt de geweldenaar over een handvuurwapen en een bom te beschikken. Hij heeft gewaarschuwd geen enkel politievoertuig in de buurt te willen zien. De man zei volgens Le Parisien dat één van de drie mensen die hij in zijn macht heeft, er erg aan toe is. Eén van de drie gegijzelden zou een zwangere vrouw zijn. De gijzelnemer eist een contact met de ambassade van Iran 'om een tekst aan de Franse regering te geven'. Heel de wijk is afgezet.