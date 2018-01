Gif dat oorlogsmisdadiger Praljak innam 'was niet detecteerbaar'

'Er bestaat geen enkele manier waarop we het vergif hadden kunnen detecteren, in welk stadium dan ook', zegt rechter Hassan Jallow in een communiqué.

Het tribunaal opende een intern onderzoek nadat Praljak op 29 november gif innam in volle zitting, nadat hij te horen had gekregen dat hij tot een celstraf van twintig jaar was veroordeeld. 'Slobodan Praljak is geen oorlogsmisdadiger. Ik verwerp uw vonnis', riep hij. Drie uur na het innemen van de stof - vermoedelijk cyaankali - overleed hij in het ziekenhuis.

Dat de man zomaar gif kon binnensmokkelen, riep heel wat vragen op. Maar de stof had op geen enkele manier opgemerkt kunnen worden, zegt Jallow. 'Mijn onderzoek heeft ook geen lacunes in het wettelijk kader van het tribunaal aan het licht gebracht. De regels zijn gerespecteerd door de agenten van het tribunaal en die van het detentiecentrum in Den Haag.'

'Het erg kleine flesje en de regels met betrekking tot fouilleren maakten het ook niet gemakkelijker om de vloeistof op te merken', zegt hij nog. De rechter benadrukt dat onafhankelijke experten meewerkten aan het onderzoek. Ook het Nederlandse parket onderzoekt de zaak nog. Rechercheurs daar focussen zich vooral op de vraag hoe Praljak aan de substantie is geraakt.