Gewonden na ontploffing in Londense metro: Terreuralarm naar hoogste niveau

Over de precieze omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid. De vermoedelijke explosie gebeurde in een vol metrotoestel op de District Line in de Londense wijk Fulham. Het verkeer op de lijn werd stilgelegd voor de interventie van de hulpdiensten.

Op sociale media doen foto's de ronde van een nasmeulende witte emmer in een plastic boodschappentas, waaruit draden komen. Ooggetuigen spreken in Britse media van een luide knal en een 'vuurzee' in het metrostel, maar volgens de openbare omroep BBC is er amper materiële schade.

Bij de ontploffing in een metrostel in Londen zijn vrijdag 29 mensen gewond in een ziekenhuis beland. Dit heeft de Britse openbare omroep BBC op gezag van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) gemeld.

Ziekenwagens hebben negentien mensen naar ziekenhuizen gebracht, tien anderen boden zichzelf aan. Acht patiënten hebben het hospitaal al mogen verlaten.

In Londen is er na de ontploffing in de metro en naar aanleiding van de avondspits meer politie te zien aan metro- en treinstations, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld.

Een gebied van 50 meter rond Parsons Green is geëvacueerd terwijl specialisten zich bezighouden met de resten van het zelfgemaakte springtuig. In een deel van de District Line is er nog steeds geen metroverkeer.

In de Britse hoofdstad vindt ondertussen een klopjacht plaats naar een verdachte, aldus SkyNews. De identificatie gebeurde aan de hand van bewakingscamera's. Zanger David Coverdale van de hardrockband Whitesnake heeft in een tweet de slachtoffers zijn medeleven en gebeden toegezegd. Wonend aan het Lake Tahoe in het westen van de VS, is hij van Britse origine.

Terreuralarm opgekrikt

De Britse premier Theresa May heeft bekendgemaakt dat het terreuralarm in haar land naar het hoogste niveau is opgetrokken, met name 'kritiek'. Dit heeft de openbare omroep BBC vrijdag gemeld.

Het betekent dat er 'imminent een aanslag wordt verwacht', zo citeerde de BBC veiligheidsdiensten. May zei ook dat het leger een deel van de taken van de gewapende politie zal overnemen. Zij riep de bevolking op normaal verder te leven, maar tegelijk 'waakzaam te zijn en mee te werken met de politie', aldus de commerciële zender Sky.

IS eist explosie op

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft vrijdagavond via haar persagentschap Amaq de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontploffing in de Londense metro.

'Het opblazen van een explosieve lading in een metro van de Londense ondergrondse is uitgevoerd door leden van Islamitische Staat', zo luidde het. Van de autoriteiten zijn evenwel nog geen suggesties gedaan dat er meer dan één iemand achter de explosie zou zitten, merkte SkyNews op. Bij die ontploffing in een metrostel in Londen zijn vrijdag 29 mensen gewond in een ziekenhuis beland.

Terrorisme

Bronnen binnen de antiterreurdienst meldden aan de BBC dat het incident wordt beschouwd als een terreurdaad. De politie van Londen bevestigde dat later op Twitter.

'De ontploffing in een metrostel in het station Parsons Green in Londen is vermoedelijk veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief,' zei Mark Rowley van de Metropolitan Police. Hij weigerde te zeggen of iemand is gearresteerd.

Hij riep mensen die beelden hebben gemaakt van het incident, op dat beeldmateriaal door te spelen aan de politie.

'Onze stad veroordeelt ten strengste de afschuwelijke individuen die terreur proberen te gebruiken om ons te kwetsen en onze levenswijze te vernietigen', reageerde Sadiq Khan, de burgemeester van Londen.

Hij drukte nog zijn dankbaarheid uit voor alle 'moedige hulpverleners' en personeel van de transportdiensten die als eerste ter plaatse kwamen. Hij maande de inwoners van de Britse hoofdstad nog aan 'rustig en waakzaam' te blijven

Trump suggereert dat dader gekend was bij Scotland Yard

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump teruggefloten na zijn tweet omtrent de ontploffing in de Londense metro.

In een televisie-interview was de bewindsvrouw naar de tweet gevraagd. De bewoner van het Witte Huis had daarin gezegd dat de ontploffing het werk was van lieden die bekend zijn bij Scotland Yard, daarbij tot proactief optreden oproepend. 'Weet hij (Trump) iets wat wij niet weten', luidde derhalve de vraag.

Het antwoord in Londen luidde: 'Ik denk dat het helemaal niet helpt als iemand speculeert omtrent een lopend onderzoek'.

Donald Trump heeft vrijdag May gebeld, zo maakte het Witte Huis bekend. Hij betuigde de premier 'zijn medeleven en gebeden voor hen die gewond raakten bij de terreuraanval in Londen'.

De president 'beloofde de nauwe samenwerking met Groot-Brittannië om wereldwijd aanvallen op onschuldige burgers te stoppen, en om extremisme te bestrijden, voort te zetten'. Volgens het Britse SkyNews zou May tijdens het telefoontje de tweet ter sprake hebben gebracht. Ook hebben de twee bewindslieden het gehad over Noord-Korea