Gewonden na ontploffing in Londense metro: politie gaat uit van terrorisme

Over de precieze omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid. De vermoedelijke explosie gebeurde in een vol metrotoestel op de District Line in de Londense wijk Fulham. Het verkeer op de lijn werd stilgelegd voor de interventie van de hulpdiensten.

Op sociale media doen foto's de ronde van een nasmeulende witte emmer in een plastic boodschappentas, waaruit draden komen. Ooggetuigen spreken in Britse media van een luide knal en een 'vuurzee' in het metrostel, maar volgens de openbare omroep BBC is er amper materiële schade.

Wel zijn 22 gewonden opgenomen in vier verschillende ziekenhuizen. Volgens de Britse media worden de gewonden vooral behandeld voor brandwonden. Geen enkel van hen zou zwaargewond zijn of in een levensbedreigende toestand verkeren, zo meldt de London Ambulance Service van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS.

Na de ontploffing kwam een team van de ontmijningsdienst (Explosive Ordnance Disposal) ter plaatse voor forensisch onderzoek, alsook zwaarbewapende politieagenten.

Terrorisme

Bronnen binnen de antiterreurdienst meldden aan de BBC dat het incident wordt beschouwd als een terreurdaad. De politie van Londen bevestigde dat later op Twitter.

'De ontploffing in een metrostel in het station Parsons Green in Londen is vermoedelijk veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief,' zei Mark Rowley van de Metropolitan Police. Hij weigerde te zeggen of iemand is gearresteerd.

Hij riep mensen die beelden hebben gemaakt van het incident, op dat beeldmateriaal door te spelen aan de politie.

De regering heeft een spoedvergadering bijeengeroepen.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, zal vrijdagmiddag de spoedvergadering van de Britse regering bijwonen die door premier Theresa May zal worden voorgezeten. 'Onze stad veroordeelt ten strengste de afschuwelijke individuen die terreur proberen te gebruiken om ons te kwetsen en onze levenswijze te vernietigen', zegt hij.

Hij drukte nog zijn dankbaarheid uit voor alle 'moedige hulpverleners' en personeel van de transportdiensten die als eerste ter plaatse kwamen. Hij maande de inwoners van de Britse hoofdstad nog aan 'rustig en waakzaam' te blijven