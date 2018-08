Gewonden bij betogingen van en tegen extreemrechts in Duitse stad Chemnitz

De politie geeft toe dat ze verrast werd door het hoge aantal betogers - enkele duizenden - en had door een tekort aan manschappen grote moeite om de menigte in bedwang te houden terwijl de sfeer steeds agressiever werd, melden Duitse media.

Volgens de politie gooiden betogers van beide kanten met voorwerpen naar elkaar, waardoor zeker twee gewonden vielen, en werden er onder de extreemrechtse betogers ook nazigroeten gebracht. Er werd meermaals geprobeerd het politiecordon te doorbreken, waarop het waterkanon erbij gehaald werd.

Neonazis setzen sich ohne Absprache mit Polizei in Bewegung. Einer macht den Hitlergruß. #Chemnitz #c2708 pic.twitter.com/tto1GroPe3 — Felix Huesmann (@felixhuesmann) August 27, 2018

Vier deelnemers aan de extreemrechtse betoging raakten gewond toen ze op weg naar huis werden aangevallen, meldt het Duitse persagentschap DPA.

Doodgestoken

De eerste straatprotesten waren zondag ontstaan, nadat een 35-jarige Duitser in de nacht voordien was doodgestoken na een ruzie op een straatfestival in de binnenstad van Chemnitz. Twee andere mannen die bij hem waren, raakten zwaargewond. De politie heeft een Syriër van 23 en een Irakees van 22 aangehouden.

Wat de precieze aanleiding van het gevecht was, is niet duidelijk. Volgens Der Spiegel Online deed op de sociale media zondagochtend snel het gerucht de ronde dat de steekpartij het gevolg van seksuele intimidatie van een vrouw door migranten, maar de politie bevestigt dat niet.

'Niet-Duits uiterlijk'

De betoging van zondag mondde uit in aanvallen op migranten. Er zijn berichten en beelden van mensen die achternagezeten worden in de straten en de politie die met flessen en stenen werd bekogeld. Een journalist vertelde aan Der Spiegel dat mensen 'die er niet Duits uitzagen' werden aangevallen met flessen.

De politie roept getuigen op om eventuele beelden van de incidenten door te spelen.

Oproep

Maandag kwam het dus tot nieuwe incidenten nadat via de sociale media, onder andere door de extreemrechtse Pegida-beweging en de partij AfD, werd opgeroepen tot een nieuwe betoging.

Markus Frohnmaier van AfD tweette: 'Als de staat haar burgers niet meer kan beschermen, dan komen de mensen op straat om zichzelf te beschermen. Zo simpel is dat. Vandaag is het onze burgerplicht om de messenmigratie een halt toe te roepen. Het had jou vader, zoon of broer kunnen zijn'.

Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringendendie "Messermigration" zu stoppen!

Es hätte deinen Vater, Sohn oder Bruder treffen können! — Markus Frohnmaier (@Frohnmaier_AfD) August 26, 2018

De Saksische AfD-afdeling distantieerde zich wel van elke vorm van geweld. Lokaal partijleider Jörg Urban zei dat 'de door AfD georganiseerde betoging van zondag vreedzaam was en niets te maken met de daaropvolgende jachttaferelen in de stad'.

Lees verder onder de video

Reactie regering

Dinsdagochtend is de rust teruggekeerd, maar verwacht wordt dat de situatie in de stad nog een tijdje gespannen blijft.

De binnenlandminister van de deelstaat Saksen, Roland Wöller (CDU), waarschuwde dat de straten niet zullen worden overgelaten aan mensen die het recht in eigen handen nemen, maar de rechtstaat gehandhaafd zal worden.

De woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel, Steffen Seibert, sprak in Berlijn van 'een heksenjacht op mensen die er anders uitzien of die van vreemde origine zijn' en 'pogingen om haat te verspreiden in de straten.'