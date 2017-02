Gewelddadig protest UC Berkeley om ultra-rechtse spreker

Net na 18.00 plaatselijke tijd braken rellen uit, toen demonstranten in het zwart gekleed en met rugzakken de verder rustige demonstranten verstoorde. Ze trapten dranghekken om en gooide dranghekken naar het pand waarin Yiannopoulos zich bevond. De relschoppers haalden vuurwerk uit de rugtassen en gooiden die ook naar het pand. Rond half 7 meldde Yiannopoulos op Facebook dat hij veilig was maar dat de lezing was afgelast. De politie is bezig het plein waar het protest plaatsvond vrij te maken. Naar verluid wordt er traangas gebruikt.

Vrijheid van meningsuiting

Yiannopoulos is schrijver voor het ultra-rechtse blog Breitbart, waar Trump's adviseur Steve Bannon tot voor kort hoofdredacteur van was. Hij zou spreken op de zeer liberale universiteit UC Berkeley in Californie. Al langer was er protest tegen de voorgenomen lezing, maar de universiteit wilde Yiannopoulos onder het motto 'vrijheid van meningsuiting' niet afzeggen. Yiannopoulos was uitgenodigd door Republikeinse studenten van de universiteit en zou een aftrap geven aan een campagne tegen zogenaamde 'sanctuary campuses', universiteiten die weigeren mee te werken aan het uitzetbeleid van illegale immigranten van de overheid.