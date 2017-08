Geweld: 'We zijn allemaal potentiële daders geworden'

Geweld. Het begrip wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt, vindt filosoof Lode Lauwaert. 'Een belediging volstaat al. Soms lijkt het alsof we in een samenleving vol calimero's zijn beland. Daardoor verliezen we vormen van geweld uit het oog die wél ernstige gevolgen hebben.'