Geweld tussen Israël en Palestina laait in volle hevigheid op

Het Israëlische leger heeft dinsdagnacht 25 nieuwe aanvallen uitgevoerd op 'militaire doelwitten' in de Gazastrook aangevallen, nadat gisteren al 35 andere doelwitten van de islamistische groepering Hamas - dat de Gazastrook bestuurt - bestookt werden. Het gaat om een reactie op de mortier- en raketbeschietingen vanuit het Palestijnse gebied die maandag begonnen. Het geweld in de Gazastrook bereikt zo een nieuw hoogtepunt sinds de oorlog van 2014.

Dinsdagochtend raakte bekend dat Isräel en Hamas een staakt-het-vuren overeengekomen waren. 'Een bepaald aantal bemiddelaars is de afgelopen uren tussenbeide gekomen en een akkoord is gesloten voor een terugkeer naar een staakt-het-vuren in Gaza', klinkt het bij Hamas. Het Israëlische leger wou geen commentaar geven op een eventueel bestand, terwijl de Israëlische minister van Inlichtingen stellig ontkent dat Israël zo'n akkoord aangegaan is.

'Israël wil niet dat de situatie verslechterd, maar degene die het geweld is begonnen, moet dat stoppen. Israël zal (Hamas, nvdr) de prijs doen betalen voor alle schoten naar Israël', aldus minister Yisrael Katz in een interview op de openbare radio.