Geweld tijdens betogingen in Iran

In Abhar, in het noorden van het land, staken betogers grote afbeeldingen in brand van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. In het noordoosten, in Mashhad, staken ze een motor in een brand, zo is te zien op filmbeelden.

In het centrum van Iran, in Arak, zouden betogers gebouwen van de Basij-militie in brand hebben gestoken. In Kermanshah, in het oosten van de republiek, zei een getuige aan BBC dat betogers afgetuigd werden, maar hij kon niet zeggen of dat het werk was van politie of de Basij-militie.

In Teheran tot slot, de hoofdstad van het land, dreef de politie zaterdag jongeren uiteen met traangas.

In totaal was er protest in negen steden. In drie daarvan waren er confrontaties met de politie. Telkens werd betoogd voor een einde van het religieuze regime in Iran.

De betogers negeerden de waarschuwing van de minister van Binnenlandse Zaken voor 'illegale bijeenkomsten.'

Na meerdere dagen van anti-regeringsbetogingen kwamen zaterdag ook duizenden proregimebetogers op straat.