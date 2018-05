Geweld Gaza: 'Baby van 8 maanden overlijdt door traangas', VN-Veiligheidsraad komt samen

De vergadering van de Veiligheidsraad komt er op initiatief van Koeweit en is gepland om 16.00 uur Belgische tijd, aldus diplomatieke bronnen.

Bloedbad

Tijdens manifestaties en confrontaties vonden meer dan 50 Palestijnen de dood door Israëlisch geweervuur. Afgelopen maandag werd de dodelijkste dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog van de zomer van 2014 in de Gazastrook.

Onder de doden is volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid een Palestijnse baby, die overleed na het inademen van traangas. De baby was 8 maanden oud. Het meisje stikte nadat Israëlische soldaten traangas hadden afgevuurd, zei het ministerie. Het is niet duidelijk hoever de baby en haar gezin zich bevonden van de grensafsluiting.

Conflict

De Palestijnse autoriteit stelde een 'bloedbad' aan de kaak, terwijl de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het gebruik van geweld rechtvaardigde met het recht van Israël om de grenzen te beschermen tegen de 'terroristen' van de islamistische beweging Hamas. Die beweging bestuurt Gaza en leverde sinds 2008 al drie oorlogen met Israël.

De Palestijnse Autoriteit had na de protesten ook een spoedzitting van de Veiligheidsraad geëist.

Nakba

Dinsdag wordt overigens nieuw geweld verwacht. Op 15 mei herdenken de Palestijnen de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. De voorbije weken werd op vrijdag betoogd, maar deze week is de slotweek van de protesten.