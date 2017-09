Geweld Charlottesville: Wat doet Trump met veroordeling 'blank nationalisme' door Congres?

De tekst ligt nu op het bureau van president Donald Trump, die de keuze heeft tussen de resolutie tekenen of zijn veto gebruiken. Hij kan ook niets doen, maar in dat geval wordt de resolutie officieel na tien dagen.

Bedoeling van de tekst was het geweld in Charlottesville te veroordelen. Daarbij kwam vorige maand een antiracistische betoger om toen een racist op de menigte inreed. In de stad in Virginia stonden aanhangers van de Ku Kluk Klan en andere ultranationalistische bewegingen vorige maand twee dagen lang tegenover talrijke linkse tegenbetogers. Ku Klux Klan en co betoogden toen tegen het neerhalen van een standbeeld van generaal Robert E. Lee van de zuidelijke geconfedereerde staten.

Trumps nogal dubbelzinnige en late reacties op dat dodelijk geweld schokte de Amerikaanse politieke klasse, en ook binnen zijn eigen partij was niet iedereen onverdeeld gelukkig. In hun resolutie noemen de parlementsleden slechts één groep - Trump had in zijn reactie nog gezegd dat aan beide kanten 'goede mensen' zijn.

De parlementsleden vragen de president echter expliciet racistische, extremistische, xenofobe, antisemitsche groeperingen en aanhangers van de suprematie van het blanke 'ras' de wacht aan te zeggen, en alle beschikbare overheidsmiddelen in te zetten om te strijden tegen deze groepen, in het bijzonder neo-nazi's en de KKK.