Gewapende groep neemt Libische gevangenis in waar ex-leiders van Kadhafi gevangen zitten

De cipiers werden gedwongen om de gevangenis te verlaten na een aanval die werd uitgevoerd door Katiba Thowar Tripoli, een gewapende groep die trouw is aan de eenheidsregering. Volgens de bron kwamen bij de aanval twee cipiers om.

In de gevangenis zitten meer dan dertig belangrijke figuren van het regime van de vroegere president Kadhafi opgesloten, onder wie zijn laatste premier en het voormalige hoofd van de inlichtingendiensten. Beide mannen werden in 2005 ter dood veroordeeld.

Het is nog niet duidelijk wat er met de gedetineerden met de gevangenis is gebeurd, en of er slachtoffers zijn onder de gevangenen. De gevangenis werd tot op heden gecontroleerd door een islamistische groep die wordt geleid door Khaled Sherif, de ex-viceminster van Defensie van de voormalige regering van de coalitie Fajr Libya, die de controle over Tripoli overnam in 2014.

Sherif heeft bevestigd dat de cipiers zich hebben "teruggetrokken" uit de gevangenis, en spreekt over gewonden. Hij had de overheid eerder opgeroepen om tussen te komen om de gevangenis en de gedetineerden te beschermen, en acht Katiba Thowar Tripoli eveneens verantwoordelijk voor de aanval.

Ook elders in de hoofdstad vonden vrijdag hevige gevechten plaats tussen rivaliserende gewapende groepen. Daarbij vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid minstens 28 doden en meer dan honderd gewonden.