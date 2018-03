Gevluchte Venezolaanse procureur-generaal: 'Maduro gedraagt zich als een klein kind'

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota lopen de Venezolanen elkaar haast voor de voeten. Dagelijks steken naar schatting 35.000 mensen de grens met buurland Colombia over om te ontkomen aan de economische crisis en het dictatoriale regime van Nicolas Maduro. Ook procureur-generaal Luisa Ortega Diaz, een van Maduro's grootste vijanden, sloeg vorige zomer op de vlucht nadat de president haar uit haar functie had ontzet. 'Maduro heeft er al alles aan gedaan om mij het zwijgen op te leggen', vertelt Diaz op een geheime locatie in Bogota. 'Eerst heeft hij geprobeerd om mij om te praten, later volgden er bedreigingen en uiteindelijk werden mijn rekeningen bevroren en kreeg ik het verbod om Venezuela te verlaten. Toch geef ik het niet op. Ik ga alles doen wat wettelijk mogelijk is om de democratie in mijn land te herstellen.'

...