Gevechten aan grens tussen Gazastrook en Israël: dodental loopt op

Al uren voor de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem hebben de Palestijnen hevig geprotesteerd. Minstens 16 Palestijnen zijn volgens het ministerie van Gezondheid op de Gazastrook om het leven gekomen, bij confrontaties met Israëlische soldaten. Meer dan 500 anderen raakten gewond.

Duizenden Palestijnen zijn op verschillende plaatsen aan de grens samengekomen, en kleine groepjes hebben geprobeerd tot bij het zwaar beveiligde grenshek te komen. De groepjes Palestijnen gooiden met stenen naar het Israëlische leger.

Het Israëlisch leger zei in een verklaring dat de soldaten volgens "standaard procedures" opereren in reactie op "10.000 gewelddadige oproerkraaiers".

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet zegt dat gewapende Hamas-militanten van plan zijn de grens over te steken nadat Palestijnse demonstranten de grenshekken hebben neergehaald.

In de Gazastrook zijn scholen, banken en bedrijven dicht naar aanleiding van de protesten aan de grens met Israël. Een commissie van alle Palestijnse fracties, waaronder ook Hamas, riep op tot de staking. Luidsprekers aan moskeeën hebben burgers opgeroepen om met "een miljoen" Palestijnen langs de grens te stappen.

De Verenigde Staten verhuizen hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. President Donald Trump had Jeruzalem in december erkend als hoofdstad van Israël. Dat veroorzaakte zware onrust in de Palestijnse gebieden.