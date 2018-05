Gevangen en gevluchte ministers in nieuwe Catalaanse regering

De separatistische minister-president Quim Torra heeft een decreet klaar met de namen van zijn regeringsploeg. Die bestaat onder meer uit twee gewezen ministers die nog achter de tralies zitten en twee ministers die naar het buitenland zijn gevlucht na de Catalaanse poging tot afscheiding van Spanje. De vorming van die nieuwe bewindsploeg kan nog door Madrid geblokkeerd worden. De Spaanse regering behoudt namelijk de voogdij over de regio na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 27 oktober 2017. De Spaanse autoriteiten betwijfelen ook of het wettelijk is om ministerfuncties toe te kennen aan ministers die in de cel zitten of die op de vlucht zijn in het buitenland.