'Gesprekken over Brexit-rekening zitten in impasse'

Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier donderdag gezegd. Barnier kan de Europese staatshoofden en regeringsleiders volgende week dan ook niet aanbevelen om het licht op groen te zetten voor gesprekken over de toekomstige handelsrelaties.

Volgende week maken de Europese staatshoofden en regeringsleiders op een top in Brussel een eerste balans op van de brexit-onderhandelingen. Ze hadden Barnier dit voorjaar verzocht om eerst 'voldoende vooruitgang' te boeken in de gesprekken over de boedelscheiding. Pas nadien zou Barnier met de Britten kunnen praten over de relaties die Londen en het vasteland zullen onderhouden na de brexit van eind maart 2019.

Barnier kan niet anders dan de leiders een negatief rapport overmaken. Er is nog geen akkoord in zicht over de toekomstige rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en over de Ierse grenskwestie, maar vooral het vereffenen van de rekeningen schiet voor geen meter op. 'We zitten in deze kwestie in een impasse die bijzonder zorgwekkend is, zowel voor duizenden projecten als voor de belastingbetalers', zei hij na afloop van de vijfde onderhandelingsronde.

De Britse factuur wordt geraamd op een bedrag tussen 60 en 100 miljard euro. De conservatieve premier Theresa May verzekerde onlangs op een toespraak in Firenze dat haar land zijn financiële verplichtingen zal nakomen, maar in Brussel lieten de Britse onderhandelaars opnieuw na om meer duidelijkheid te verschaffen over wat ze precies zouden willen ophoesten. 'Er zijn geen onderhandelingen geweest over dit dossier', vatte Barnier samen.

'Op deze basis kan ik de Europese staatshoofden en regeringsleiders in de huidige omstandigheden niet voorstellen om de onderhandelingen over de toekomstige relaties te starten', vervolgde Barnier. Om daarover gesprekken te lanceren is er volgens de Fransman meer vertrouwen nodig. 'Dat vertrouwen vloeit voort uit duidelijkheid en het respect voor alle engagementen die we met 28 lidstaten zijn aangegaan.'

Zijn Britse gesprekspartner, brexit-minister David Davis, wil zo snel mogelijk over handel praten. Volgens hem willen burgers en bedrijven zo snel mogelijk zekerheid over de toekomstige relaties. 'Ik hoop dat de Europese leiders erkenning zullen hebben voor de vooruitgang die is geboekt en een stap vooruit zullen zetten', zo vertolkte hij de Britse hoop dat de Europese leiders het onderhandelingsmandaat van Barnier zullen versoepelen.

De Europeanen richten de blik al op december. Barnier toonde zich alvast overtuigd dat met 'politieke wil' de komende twee maanden 'beslissende vooruitgang' kan geboekt worden over de voorwaarden van de echtscheiding.

Wie die echtscheiding nog steeds wil stoppen, is de Britse activiste Madeleina Kay. Haar anti-Brexit-campagne bracht haar deze week naar Brussel, waar ze had postgevat op de eerste rij in de perszaal, opvallend uitgedost als 'EU Super Girl' en pronkend met haar cartoonboek 'Theresa Maybe Brexitland'. Kay werd naar de uitgang begeleid vooraleer Barnier en Davis de zaal betraden.