Gerechtshof: Blokkade Qatar door Emiraten is mensenrechtenschending

'Qatarese gezinnen moeten kunnen samenleven en studenten moeten hun studies kunnen afmaken', zei de rechtbank maandag in een verklaring.

Vorig jaar stelden Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein en de VAE een lucht- en zeeblokkade in tegen Qatar, omdat ze het schiereiland beschuldigden van het steunen en financieren van terroristen. Qatar zei in zijn klacht dat de VAE het voortouw namen in de blokkade, en argumenteerde dat deze strijdig is met het VN-verdrag dat discriminatie op basis van nationaliteit verbiedt.

Qatar zei vorige maand dat zijn onderdanen uit de VAE werden gezet en de toegang tot medische zorg geweigerd werd. Ook hun vrijheid van meningsuiting werd ingeperkt, klonk het.

De VAE stelde dat er geen bewijs is van massadeportaties of andere mensenrechtenschendingen tegen Qatarese burgers. Volgens de Emiraten kwam de rechtszaak van Qatar neer op een PR-stunt. De VAE heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.