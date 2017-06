Gerechtelijk onderzoek naar nieuwe Franse minister Richard Ferrand

Ferrand is in opspraak gekomen in verband met een vastgoedaffaire waarin zijn echtgenote is betrokken en ook een zaak van fictief werk. Dit blijkt uit een communiqué van procureur Eric Mathais, donderdag geciteerd door Franse media.

De politicus zelf heeft de aantijgingen heftig ontkend. Vorige week weigerde het parket nog een onderzoek te openen. Het zegt nu op deze beslissing te zijn teruggekomen na informatie die in de pers is verschenen.

Ook waren er toenemende oproepen vanuit de oppositie en anticorruptiegroeperingen om een onderzoek in te stellen. Bij de vorming van de nieuwe regering hebben Macron en zijn premier Edouard Philippe gezegd hoog in te zetten op de moraliteit van de ministers. Macron heeft onlangs gezegd dat een ontslag van Ferrand voor hem alleen kan, als er een inbeschuldigingstelling komt.