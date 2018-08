Georgië en Navo lanceren omstreden militaire oefening aan Russische grens

De militaire oefening is volgens Gerogische minister van Defensie Levan Izoria 'nog maar eens een bewijs van de toenemende steun van onze strategische partners voor Georgië'.

Georgië hoopt op het lidmaatschap van de Navo. De leiders van de militaire alliantie hadden in 2008 beloofd dat die dag ooit zou komen. Het kleine land in de Kaukasus verzeilde in augustus van dat jaar in een blitzoorlog met Rusland, dat resulteerde in de Russische erkenning van de onafhankelijkheid van de twee pro-Russische separatistische regio's Zuid-Ossetië en Abkhazië. De twee republieken hadden zich in 1992 afgescheiden van Georgië. Rusland, dat beducht is voor de ontplooiing van Navo-troepen aan zijn grenzen, verzet zich categoriek tegen de toetreding van Georgië tot de NAVO.

De woensdag gelanceerde oefening, waaraan onder meer 3.000 Georgische soldaten deelnemen, loopt tot 15 augustus. Het is niet de eerste keer dat Georgië en de NAVO uitgebreid samenwerken. Georgië nam als externe partner eerder al deel aan de NAVO-operaties in Afghanistan en Irak.

