'Gematigde islamisten willen de democratie niet afschaffen'

Na de mislukking van de Arabische Lente zijn de gematigde islamisten in het Midden-Oosten in de verdrukking geraakt, stelt Shadi Hamid vast in zijn laatste essayboek Rethinking Political Islam. Daarin laat hij experten over het Midden-Oosten, onder wie verschillende islamisten, aan het woord over de toekomst van het islamisme.

...