Geklungel tijdens défilé op Franse nationale feestdag

Zoals de traditie het wil, is zaterdagochtend op de Parijse Champs Elysées een militaire parade gehouden naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. Het publiek kon zich opnieuw vergapen aan een groots défilé van de Franse strijdkrachten, dat dit jaar echter niet geheel rimpelloos verliep.

Zo stootte één van de negen straaljagers die over de parade in Parijs vloog rode in plaats van blauwe rook uit. De lapsus verstoorde het emblematische beeld van de parade, waarbij de vliegtuigen traditioneel de rood-wit-blauwe kleuren van de Franse vlag doorheen het luchtruim trekken.

Ook knullig: twee motards van de gendarmerie die voor de officiële tribune tegen elkaar botsten en ten val kwamen. Het kon het humeur van de Franse president Emmanuel Macron niet bederven. Om de banden tussen zijn land en Azië aan te halen, had hij voor zijn tweede défilé als staatshoofd de Singaporese premier Hsien Loong en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono uitgenodigd als eregasten. Zij konden in totaal bijna 4.300 militairen, 220 voertuigen, 250 paarden, 64 vliegtuigen en 30 helikopters bewonderen.

In Parijs zijn dit weekeinde zo'n 12.000 ordehandhavers op de been. Er is niet enkel het défilé, de Franse nationale voetbalploeg speelt zondag ook de finale van het WK voetbal in Rusland. De autoriteiten verwachten zich aan een groots volksfeest indien het Franse elftal Kroatië kan verslaan en het land een tweede eindzege kan bezorgen.