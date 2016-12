Gekaapt vliegtuig geland in Malta: kaping eindigt zonder slachtoffers

De kapers van een binnenlandse Libische lijnvlucht, die de piloot hadden gedwongen op Malta te landen, hebben zich in de loop van de namiddag overgegeven en zijn opgepakt. Dat heeft de Maltese premier Joseph Muscat vrijdag gezegd. De kaping is daardoor zonder enig bloedvergieten afgelopen. De kapers zeiden aanhangers te zijn van de vermoorde Libische leider Moammar al-Khadafi. Zij eisten de oprichting van een partij in Libië gestoeld op het ideeëngoed van Kadhafi en vroegen onderdak in 'eender welk' Europees land.

Het toestel landde volgens Times of Malta rond de middag op het eiland. De Maltese premier Joseph Muscat liet via Twitter weten dat hij op de hoogte was van 'een mogelijke kaping' en dat de veiligheids- en hulpdiensten paraat stonden.

Hij bevestigde ook dat er 118 inzittenden waren: 111 passagiers en 7 bemanningsleden. Nadat eerst een aantal vrouwen en kinderen zijn intussen vrijgelaten werd, zijn intussen alle passagiers veilig van het vliegtuig kunnen gaan. Het boordpersoneel werd later ook vrijgelaten.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM -- Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 december 2016

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. -- Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 december 2016

Kapers

Over wie het vliegtuig heeft gekaapt, heerste lang onduidelijkheid. Uiteindelijk bleken de kapers aanhangers te zijn van de in 2013 afgezette en vermoorde Libische dictator Muammar Khaddafi en wouden ze alle passagiers laten gaan indien hun eisen werden ingewilligd.

Brussel

Een vanop Brussels Airport vertrokken toestel van Air Malta is vrijdagvoormiddag niet naar Malta doorgevlogen, maar naar het Italiaanse Catania omgeleid, waar het is geland.