Geheime informatie die Trump aan Rusland doorspeelde kwam van Israël

De geheime informatie die de Amerikaanse president Donald Trump vorige week aan de Russische diplomatie zou hebben onthuld, is afkomstig van Israël. Dat bericht de New York Times op basis van twee bronnen: een huidige en een voormalige Amerikaanse functionaris. Het nieuws zou de Amerikaanse betrekkingen met Israël, dat de grootste bondgenoot en informatiebron van de Verenigde Staten is in het Midden-Oosten, kunnen beschadigen.

Tijdens een ontmoeting op het Witte Huis tussen Trump en onder anderen de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov, zou de Amerikaanse president geheime informatie hebben vrijgegeven over terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo berichtte de Washington Post maandag. De informatie, die minstens voor een deel van een bondgenoot van de VS kwam, was zo gevoelig dat ze zelfs binnen de Amerikaanse regering maar beperkt werd verspreid, omdat op basis daarvan makkelijk zou kunnen worden achterhaald door wie en hoe de informatie precies werd verzameld.

Dinsdag bericht de New York Times dat de inlichtingen afkomstig waren van Israël. Dat land is een van de voornaamste bondgenoten van de VS en is ook de belangrijkste vergaarder van inlichtingen in het Midden-Oosten. Het feit dat Trump tegen de Russen zou hebben opgeschept met erg gevoelige Israëlische informatie, zou de relaties tussen de twee landen kunnen vertroebelen.

Daarnaast is er ook de vrees dat Rusland de informatie zou kunnen doorspelen aan bondgenoot Iran, dat op zijn beurt Israëls grootste vijand is. De Israëlische diplomatie wilde aan de New York Times niet bevestigen dat ze de bron waren van de door Trump gedeelde informatie, maar de Israëlische ambassadeur in de VS, Ron Dermer, stelde wel dat de twee landen sterke betrekkingen zullen blijven onderhouden.

"Israël heeft het volledige vertrouwen in onze verhouding met de Verenigde Staten wat betreft het delen van inlichtingen en kijkt ernaar uit om die verhouding nog te verdiepen in de komende jaren onder president Trump", klink het.