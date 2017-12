Geheime 'anti-Irandeal' tussen Israël en Verenigde Staten om nucleair akkoord te saboteren

Volgens Channel 10 werd het 'memorandum of understanding' op 12 december in het Witte Huis ondertekend door de veiligheidsadviseurs H.R. McMaster en Meir Ben-Shabbat.

Hoofddoel van de samenwerking is het nucleaire akkoord saboteren of ongedaan maken.

De twee landen vinden elkaar in het propageren van 'de Iraanse dreiging', die Israël naar eigen zeggen als 'existentieel' ervaart.

Hoofddoel van de samenwerking is het nucleaire akkoord saboteren of ongedaan maken dat Iran sloot met de P5+1, de vijf erkende kernwapenmachten (niet toevallig ook de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad) plus Duitsland. Dat akkoord werd beklonken onder president Barack Obama.

Gezamenlijk gaan Washington en Tel Aviv ook proberen zoveel mogelijk landen te overtuigen van 'hoe gevaarlijk Iran wel is'. Tevens willen beide landen 'iets' doen aan de Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië en de steun van Teheran aan Hezbollah, de Libanese politieke sjiitische militie die onder andere door de Verenigde Staten en Israël als een 'terreurbeweging' wordt gebrandmerkt.