Geert Wilders blaast cartoonwedstrijd af

'Om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles', laat hij in een verklaring weten.

De aankondiging komt er nadat in Pakistan duizenden mensen op straat waren gekomen voor een optocht van Lahore, de tweede stad van Pakistan, naar de hoofdstad Islamabad.

Donderdag waren in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad ongeveer 700 soldaten ontplooid om de al hoogbeveiligde diplomatieke wijk te beschermen. Duizenden politieagenten en paramilitaire eenheden hielden de omgeving al in de gaten.

Diplomatieke rel

De protestactie was een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Die eiste dat de spotprentenwedstrijd die Wilders met de profeet Mohammed als onderwerp wilde houden, niet doorging.Gaf Nederland geen gehoor aan de oproep, dan moest Pakistan de betrekkingen verbreken en er bij andere islamitische landen op aandringen dat ook te doen.

De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van verkeer in Islamabad in november 2017 die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig zou geweest zijn ten opzichte van de profeet.

Woedend

Wilders wilde in november een Mohammed-cartoonwedstrijd organiseren in de Tweede Kamer.

Dinsdag werd in Den Haag nog een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Wilders te gaan vermoorden.

Mislukte aanslag

In mei 2015 openden twee schutters het vuur op een anti-islamconferentie met een Mohammad-cartoonwedstrijd, waar Wilders net was komen spreken. Bij de mislukte aanslag kwamen enkel de twee schutters om het leven.