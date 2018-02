Geert Bourgeois roept Britten op om brexit te stoppen

'We hebben het al herhaaldelijk gezegd: dit is een stommiteit in het kwadraat', aldus Bourgeois.

De demarche van Bourgeois is opvallend, want zelfs Europese leiders als Donald Tusk en Jean-Claude Juncker gaan zover niet. Tusk zei enkele weken geleden wel dat het Verenigd Koninkrijk welkom blijft in de Europese Unie als het de brexit zou terugdraaien.

Het is geen geheim dat Bourgeois vindt dat de brexit een vergissing is. 'Dit zal voor iedereen een slechte zaak zijn, én voor het Verenigd Koninkrijk én voor de Europese Unie én zeer zeker voor ons (Vlaanderen, nvdr.), die het Verenigd Koninkrijk als vierde handelspartner hebben', zei hij gisteren. Overal waar Bourgeois komt, roept hij de Britten dan ook op om op hun beslissing terug te keren. 'Het is nooit te laat om dat te doen, maar dan moet je natuurlijk ook een formele beslissing daartoe nemen.'

Volgens de woordvoerster van Bourgeois is het niet aan de Vlaamse minister-president om te zeggen welke concrete stappen er moeten worden gezet. 'Neen, wij geven het signaal dat de brexit wat ons betreft heel spijtig is en dat het nooit te laat is om de klok terug te draaien.'

Sander Loones, Europees parlementslid en partijgenoot van Bourgeois, bevestigt dat de minister-president namens de hele N-VA spreekt. Dat hij nu zijn oproep lanceert, is volgens Loones ingegeven door de actualiteit en de 'posities die in het Verenigd Koninkrijk worden ingenomen'. Zo is het geen geheim dat de Britse regering verdeeld is over de afhandeling van de brexit, terwijl een uitgelekte studie deze week aantoonde dat een brexit zonder akkoord met de EU ('no deal') de Britten tot 8 procent aan economische groei kan kosten. Zo'n scenario kan Vlaanderen tot 2,6 procent van zijn bnp kosten, zei Bourgeois gisteren.

Loones omschrijft de oproep van Bourgeois daarom als 'een politiek signaal dat onze link met het VK heel belangrijk is'. 'Heel eerlijk: wij doen aan politiek om de positie van de Vlamingen en van Vlaanderen zo sterk mogelijk te maken. Dan is de economische impact van het brexit-verhaal niet te onderschatten.'