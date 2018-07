Geen weet van Belgische slachtoffers bij aardbeving Indonesisch eiland Lombok

Touroperators Thomas Cook en Tui melden dat zij geen klanten hebben op de plaats waar de beving zich voordeed. Op het eiland zijn al zeker tien doden gevallen, maar de autoriteiten gaven al aan dat dat aantal nog zal stijgen.

'Onze ambassade is op de hoogte en volgt de situatie', aldus Matthieu Branders, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. 'De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van westerse slachtoffers.'

Noch Thomas Cook, noch Tui hebben reizigers ter plaatse. Thomas Cook geeft wel mee dat het een groep in Indonesië heeft die twee weken op de eilandengroep rondtrekt en op 6 augustus moet aankomen op Lombok. De touroperator heeft een collega ter plaatse die in contact staat met deze reizigers en de gebeurtenissen opvolgt om hun reis eventueel aan te passen.

Op Facebook laat Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet, op reis in de regio, weten dat hij de aardbeving gevoeld heeft. 'Na een zonsopgang bewonderd te hebben, getrakteerd op iets extra. Een aardbeving. #lombok #justanotherexperience', schrijft Smet.

'Bij de aardbeving kwamen zeker tien personen om. Er vielen een veertigtal gewonden en tientallen huizen raakten beschadigd', zei Sutopo Purwo Nugroho, de woordvoerder van het Indonesische agentschap voor rampenbeheer. 'We vermoeden dat de cijfers nog gaan stijgen, want we konden nog niet alle gegevens verzamelen.'